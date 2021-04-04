Киев рассчитывает получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении стран-членов Североатлантического альянса в Twitter 4 апреля

«Поздравляю партнеров по НАТО годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Ждут ли Украину в НАТО © AFP, Sergei SUPINSKY

Также, по словам Зеленского, армия Украины «сильная и продолжает необходимые реформы».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак также в обращении в честь годовщины создания НАТО заявил, что при вступлении в альянс Украина, которая является «щитом Европы», усилит его.

Стратегия военной безопасности Украины, утверждённая 25 марта президентом и Советом национальной безопасности и обороны Украины, предусматривает интеграцию в евроатлантическое пространство и приобретение членства в НАТО. Там же Россия признается военным противником Украины.