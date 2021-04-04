Ранее первый президент Украины, представитель страны в ТКГ Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя ДНР Майю Пирогову.
«Это сценарий, которого украинская сторона придерживается, находя любые методы для того, чтобы не принимать конкретных решений. Потому что на заседании [Трехсторонней контактной группы по Донбассу], которое пока планируется на 14 апреля, представители ДНР могут и, скорее всего, будут задавать вопросы, по какой причине совершался обстрел по территории уже тяжелым вооружением», — сказал представитель Госдумы.
Дело в том, что Украине нечего ответить по этому поводу, пояснил Водолацкий. Если исключить из переговорной группы Пирогову, Киев найдет очередного нежелательного собеседника, поскольку не настроен на диалог, заявил он.
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Водолацкий подчеркнул, что переговоры по имплементации Минских соглашений за годы не продвинулись «ни на сантиметр».