«Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания», — написал Зеленский.
По данным СМИ, в столице Иордании Аммане задержан ряд политиков из окружения короля страны, связанных со сторонниками либеральных реформ, в том числе наследный принц Хамза бен Хусейн.
Сообщается, что якобы был раскрыт заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II.
Ранее в Госдепартаменте США также заявили о поддержке иорданского короля и назвали его «ключевым партнером».