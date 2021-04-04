Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку королю Иордании Абдалле II в связи с мятежом в стране и задержанием его близких. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента Украины 4 апреля

«Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания», — написал Зеленский.

По данным СМИ, в столице Иордании Аммане задержан ряд политиков из окружения короля страны, связанных со сторонниками либеральных реформ, в том числе наследный принц Хамза бен Хусейн. Просто о сложном. Почему Зеленский стал президентом Украины? © Facebook, Студия "Квартал 95"

Сообщается, что якобы был раскрыт заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II.

Ранее в Госдепартаменте США также заявили о поддержке иорданского короля и назвали его «ключевым партнером».