Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 5 апреля посетит с официальным визитом Катар. Об этом сообщается на сайте Офиса президента

Украинский президент проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а также с премьер-министром и министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани. Зеленский учредил Национальный фонд инвестиций © пресс-служба президента Украины

«Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций», — говорится в сообщении.

Планируется, что Украина и Катар подпишут ряд двусторонних документов.

В свою очередь Елена Зеленская встретится с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation шейхой Мозой бинт Нассер, с главой катарской государственной организации Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани и с супругой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Ранее Зеленский с супругой посетили ОАЭ.