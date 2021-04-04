В случае вступления в НАТО Украина, которая сейчас является «щитом Европы», усилит альянс. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак написал 4 апреля на странице Генштаба ВСУ в Facebook

Хомчак написал обращение по случаю 72-й годовщины с момента образования НАТО.

По его словам, Российская Федерация «временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и развязала кровавую войну», таким образом объединив украинцев в «сопротивлении коварному захватчику». Ждут ли Украину в НАТО © AFP, Sergei SUPINSKY

«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину — оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — написал главком ВСУ.

Он отметил, что сотрудничество Украины с НАТО углубилось с получением статуса партнера расширенных возможностей. В 2021 году военнослужащие ВСУ примут участие в 9 многонациональных учениях на Украине и в 15 за ее пределами.

Ранее Украина потребовала план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе.