Хомчак написал обращение по случаю 72-й годовщины с момента образования НАТО.
По его словам, Российская Федерация «временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и развязала кровавую войну», таким образом объединив украинцев в «сопротивлении коварному захватчику».
«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину — оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — написал главком ВСУ.
Он отметил, что сотрудничество Украины с НАТО углубилось с получением статуса партнера расширенных возможностей. В 2021 году военнослужащие ВСУ примут участие в 9 многонациональных учениях на Украине и в 15 за ее пределами.
Ранее Украина потребовала план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе.