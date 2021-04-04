Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили верующих западного обряда с Пасхой. Они сделали это в своих Telegram-каналах 4 апреля

Второй год без Пасхи. Церкви на Украине грозят локдауном © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк написал Зеленский.

Он отметил, что для украинцев это уже второй год, когда из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений необходимо отметить этот праздник дома и избежать посещения церквей.

К поздравлениям присоединился Шмыгаль.

«Сердечно поздравляю христиан западного обряда с праздником Воскресения Господнего. Атмосфера молитвенного единения в этот день трогает своим духовным величием и уверяет нас в неотвратимой победе света над тьмой, надежды над унынием, радости над печалью. В эти дни Пасхального Торжества желаю всем украинцам Божьей милости и благословения, искренних, неподдельных жизненных радостей. Мира и согласия в каждом доме», — написал глава правительства.

В воскресенье, 4 апреля, христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, празднуют Пасху. Православные верующие будут отмечать Пасху в этом году 2 мая.