Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал главу ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде «следить за Россией», начиная с 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства 3 апреля

Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений перемирия в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил заявил Кулеба, призвав ОБСЕ открыть там дополнительные передовые патрульные базы.

Прислушается ли ОБСЕ к просьбе министра, в МИДе не уточнили.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.