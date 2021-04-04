«В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если сейчас место, где это внимание требуется больше, чем где-либо, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией», — заявил Кулеба, призвав ОБСЕ открыть там дополнительные передовые патрульные базы.
Прислушается ли ОБСЕ к просьбе министра, в МИДе не уточнили.
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.