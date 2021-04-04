На фоне обострения в Донбассе Донецкая Народная Республика просчитывает всевозможные сценарии, как сейчас может поступить Украина. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» 3 апреля

Пушилин: Киев против мирного решения конфликта в Донбассе © пресс-служба главы ДНР

Кроме того, Пушилин сообщил, что число добровольцев, желающих поехать в Донбасс, на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни увеличилось, в том числе такие есть и среди депутатов Госдумы.

«Очень много обращений и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой". Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни — не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений», — сказал глава ДНР.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.