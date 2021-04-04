«Сейчас уже не 2014 год, уже все выстроено, сейчас полноценная армия и просчитываются всевозможные сценарии — и как может поступать Украина, и как может поступать Киев, и к чему может подталкивать Запад и США. И понимаем, чему их учат, и методы войны не новые — все демонстрировалось в Ираке и в Сирии», — заявил он.
Кроме того, Пушилин сообщил, что число добровольцев, желающих поехать в Донбасс, на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни увеличилось, в том числе такие есть и среди депутатов Госдумы.
«Очень много обращений и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто "сразу рассчитывай, мы будем с тобой". Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни — не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений», — сказал глава ДНР.
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.