Ранее в Донецкой Народной Республике после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок и получила ранения женщина.
«Европейские столицы хранят молчание, нет громких инициатив имени погибшего ребенка по санкционному давлению на Киев, нет вообще никакой реакции. Коллективный Запад просто игнорирует преступления киевского режима, еще раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен», — написал Слуцкий.
Он отметил, что трагедия стала закономерным следствием политики украинских властей, а также назвал циничными на этом фоне обвинения России в «якобы развязанной агрессии с призывами к выполнению Минских соглашений, стороной которых мы не являемся».
Ранее на фоне этой ситуации председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить исключение Украины из ПА ОБСЕ и ПАСЕ.