Коллективный Запад игнорирует преступления киевского режима. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил 4 апреля на своем Telegram-канале, комментируя гибель пятилетнего мальчика в ДНР

Володин предложил исключить Украину из Совета Европы после гибели ребенка в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Европейские столицы хранят молчание, нет громких инициатив имени погибшего ребенка по санкционному давлению на Киев, нет вообще никакой реакции. Коллективный Запад просто игнорирует преступления киевского режима, еще раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен», — написал Слуцкий.

Он отметил, что трагедия стала закономерным следствием политики украинских властей, а также назвал циничными на этом фоне обвинения России в «якобы развязанной агрессии с призывами к выполнению Минских соглашений, стороной которых мы не являемся».

Ранее на фоне этой ситуации председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить исключение Украины из ПА ОБСЕ и ПАСЕ.