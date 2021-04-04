«У генерального консульства РФ представители "Нацкорпуса" Одессы выступили с требованием арестовать и посадить коллаборанта Медведчука. Сейчас пророссийские силы шаг за шагом теряют позиции, однако они продолжают совершать провокации. Для того, чтобы это закончилось, необходимо, чтобы враги государства, вроде Медведчука, сидели за решеткой», — говорится в сообщении.
В митинге приняли участие несколько десятков человек. На опубликованных снимках видно, что участники акции держали в руках флаги «Нацкорпуса» и плакаты с надписью «Россия = ОПЗЖ», а также облили краской флаг РФ и жгли файеры.
В феврале Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в число которых попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа санкций она вступит в ОПЗЖ, а Медведчук в марте обжаловал в Верховном суде указ президента, которым он ввел в действие указанное решение СНБО.