Акция протеста с требованием арестовать главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука прошла под зданием консульства РФ в Одессе. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба партии «Нацкорпус», которая организовала акцию

ГБР возбудила дело о госизмене в отношении Медведчука и Козака © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

В митинге приняли участие несколько десятков человек. На опубликованных снимках видно, что участники акции держали в руках флаги «Нацкорпуса» и плакаты с надписью «Россия = ОПЗЖ», а также облили краской флаг РФ и жгли файеры.

В феврале Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в число которых попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа санкций она вступит в ОПЗЖ, а Медведчук в марте обжаловал в Верховном суде указ президента, которым он ввел в действие указанное решение СНБО.