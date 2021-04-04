По состоянию на утро 4 апреля на Украине зафиксировано 13 738 новых случаев заболевания COVID-19, умерло 258 пациентов. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Днем ранее, 3 апреля, на Украине зафиксировали новый рекорд количества заболевших — 20 341 новых случаев. Всего с начала пандемии заболели 1 745 709 человек, 34 333 пациента скончались, 1 347 193 человека выздоровели.