«13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 5160 человек; летальных случаев — 258; выздоровело — 4657 человек», — говорится в сообщении.
Днем ранее, 3 апреля, на Украине зафиксировали новый рекорд количества заболевших — 20 341 новых случаев.
Всего с начала пандемии заболели 1 745 709 человек, 34 333 пациента скончались, 1 347 193 человека выздоровели.