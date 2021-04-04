Председатель Госдумы Вячеслав Володин после гибели ребенка в Донбассе заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы. Он написал об этом в своем Telegram-канале 3 апреля

В ДНР от удала украинского БПЛА погиб ребенок © ukroboronprom.com

«Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и Госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом», — написал Володин.

Он отметил, что это произошло «с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств». По мнению спикера, если бы президент Украины Владимир Зеленский был настоящим главой своего государства и отдавал себе отчет, что происходит под его руководством, «наверное, он бы десять раз задумался». Но, по словам Володина, Зеленский всего лишь актер, который «привык играть по чужому сценарию».

Политик удивился, что президент страны, отдавший приказ об обстреле, из-за которого погиб ребенок, «даже не принес соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся».

«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — подчеркнул Володин.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.