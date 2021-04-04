Ранее СНБО поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».
Возможно, был бы какой-то конфликт, но в любом случае российский флот до 2017 года из Крыма не ушёл бы, полагает эксперт.
«Ему просто некуда было уходить. К тому же его место могли занять флоты недружественных России государств, и Москва бы на это точно не пошла», — подчеркнул Бортник.
У Украины фактически не было шансов не подписать эти соглашения, хотя, возможно, с точки зрения цены этих соглашений Киеву можно было бы торговаться больше, заключил собеседник издания.
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