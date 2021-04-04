В 2010 году было маловероятно, что Харьковские соглашения о продлении нахождения Черноморского флота в Крыму не были бы подписаны. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

Возможно, был бы какой-то конфликт, но в любом случае российский флот до 2017 года из Крыма не ушёл бы, полагает эксперт.

«Ему просто некуда было уходить. К тому же его место могли занять флоты недружественных России государств, и Москва бы на это точно не пошла», — подчеркнул Бортник.

У Украины фактически не было шансов не подписать эти соглашения, хотя, возможно, с точки зрения цены этих соглашений Киеву можно было бы торговаться больше, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.