Ранее СНБО поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».
«Мне тяжело понять логику выдающегося деятеля кооперативного движения из Луганска (секретаря СНБО Алексея Данилова), возглавляющего СНБО. В такой логике можно предъявить тем, кто сдал ядерное оружие в обмен на пустопорожние обещания моральной поддержки, и вообще дойти до Богдана Хмельницкого. Луценко же заочно пытался судить Берию и Сталина. Тут логика такая: мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», — указал эксперт.
Статья закона о статусе депутата исключает какую бы то ни было ответственность за его голосование, кроме оскорбления и клеветы, и что бы там СНБО ни принимало, у юристов волосы встанут дыбом, подчеркнул Золотарев.
Перспектива того, что 236 депутатов посадят в клетку и в наручниках будут судить за Харьковские соглашения, выглядит эфемерной, добавил политолог.
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