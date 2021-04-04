Если бы Китай приобрел «Мотор Сич», он получил бы технологии и определенный навар. Но этого не случилось из-за давления США на украинское руководство. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

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Китай активно развивает свою авиационную промышленность (не только гражданскую, но и военную), отсюда все эти опасения американцев, пояснил эксперт.

«Киев мало что может сделать с точки зрения отказа от США. Но и ссориться с Китаем себе дороже. Китай инвестирует огромные деньги в экономику других государств, и это будет удар по репутации Украины и инвестклимату в этой стране. Он и так там не очень здоровый при том уровне коррупции и нестабильности, которые есть в Украине. Но потеря Китая будет большим ударом, в том числе и для бюджета Украины», — указал Баширов.

Тем не менее, вряд ли Китай сможет разорить Украину при помощи судебных исков, поскольку эти разбирательства займут очень много времени, заключил собеседник издания.

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