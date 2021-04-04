Запад требовал борьбы с олигархами еще от предыдущего президента Украины Петра Порошенко, но он эти требования проигнорировал. Точно так же поступит и Владимир Зеленский. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Суета сует, или Зеленский разбушевался © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры.

Зеленский прекрасно понимает, что западные партнеры, может, и поддержат его в этом стремлении, но они далеко, а олигархи близко, пояснил эксперт.

«Может постигнуть судьба Януковича, который вступил в конфликт со всеми олигархами, а они стали раскачивать власть изнутри. Это опасная игра, которая может привести к серьезным потрясениям, вплоть до смены власти», — указал Молчанов.

Зеленский может воевать с теми олигархами, кто сейчас находится за границей, но вряд ли он будет воевать с людьми калибра Рината Ахметова или Игоря Коломойского, заключил собеседник издания.

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