Ранее США ввели санкции в отношении Игоря Коломойского. Олигарху вменяют в вину его деятельность на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах.
Видимо, у Коломойского сохранилось на Зеленского много компромата еще со времен работы на телеканале «1+1», рассуждает эксперт.
«У Коломойского депутаты в Раде. Если против Коломойского пойти с открытым забралом, он может раскачать ситуацию в парламенте, и для Зеленского это может закончиться срывом голосований и крахом монобольшинства», — указал Молчанов.
Возможно, интересы Коломойского в плане бизнеса или принятия решений будут ужиматься, но вряд ли против него возбудят уголовное дело или выдадут американскому правосудию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.