Президент Украины Владимир Зеленский боится вводить санкции против олигарха Игоря Коломойского, и вряд ли эти санкции последуют. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игоря Коломойского. Олигарху вменяют в вину его деятельность на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах.

Видимо, у Коломойского сохранилось на Зеленского много компромата еще со времен работы на телеканале «1+1», рассуждает эксперт.

«У Коломойского депутаты в Раде. Если против Коломойского пойти с открытым забралом, он может раскачать ситуацию в парламенте, и для Зеленского это может закончиться срывом голосований и крахом монобольшинства», — указал Молчанов.

Возможно, интересы Коломойского в плане бизнеса или принятия решений будут ужиматься, но вряд ли против него возбудят уголовное дело или выдадут американскому правосудию, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.