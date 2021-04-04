Власти Украины национализировали завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Позднее временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин похвалила Киев за этот шаг.
Эксперт напомнил, что китайцы подали иск в международный арбитраж на сумму 3,5 млрд долларов, а у Украины нет таких денег.
«А что они им могут компенсировать? Несколько сот миллионов? Их это не устроит, они созовут новый суд и выиграют его», — полагает Молчанов.
С внешнеполитической точки зрения это огромный удар по кооперации Украины и Китая, после этого ни один китайский инвестор не захочет поучаствовать в приватизации украинской земли или инфраструктурных объектов (те же порты) и никакие деньги вкладывать не будет, добавил политолог.
Более того, это серьезный удар по инвестициям в Украину в целом, потому что мы видим, что СНБО может лишить инвестора своего имущества под любым предлогом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.