Российская сторона с самого начала украинского кризиса переоценила разумность своих оппонентов на Украине. Об этом рассказал харьковский писатель-эмигрант Константин Кеворкян в интервью изданию Украина.ру

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Россия исходила из экономических доводов, политических, математических расчетов, а часто натыкалась на голые эмоции и не видела для себя возможным сражаться еще и на этом фронте, указал эксперт.

«Между тем, современное общество подразумевает важную пропагандистскую и контрпропагандистскую составляющую, и иногда доводы разума и холодный экономический расчет нужно подтверждать информационными и просветительскими средствами», — считает Кеворкян.

Соответственно, чем раньше российская сторона поймет необходимость такой работы, тем больше шансов, что Украина и населяющие ее жители, и особенно молодое поколение, не будут зацементированы в нынешней националистической парадигме, заключил собеседник издания.

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