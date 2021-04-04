Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где она с помощью имеющегося у нее телеканала «Дом» начала проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
Россия исходила из экономических доводов, политических, математических расчетов, а часто натыкалась на голые эмоции и не видела для себя возможным сражаться еще и на этом фронте, указал эксперт.
«Между тем, современное общество подразумевает важную пропагандистскую и контрпропагандистскую составляющую, и иногда доводы разума и холодный экономический расчет нужно подтверждать информационными и просветительскими средствами», — считает Кеворкян.
Соответственно, чем раньше российская сторона поймет необходимость такой работы, тем больше шансов, что Украина и населяющие ее жители, и особенно молодое поколение, не будут зацементированы в нынешней националистической парадигме, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.