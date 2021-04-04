Россия проиграла Украину. Сначала она проиграла её в умах, а сейчас проигрывает ее и де-факто. Об этом рассказал российско-украинский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: Россия должна сделать с Украиной то, что с ней сделал Запад © РИА Новости, Нина Зотина

«Если мы хотим вернуть Украину, нужно вести кропотливую системную войну за умы украинцев. А для этого нужно создавать целую сеть воздействия. Это то, чем озаботились американцы, и куда они, по словам Виктории Нуланд, вложили 5 млрд долларов. Майдан сначала произошел в душе молодого поколения, а уже потом спровоцировал то, что произошло в феврале 2014 года. Это мое глубокое убеждение», — подчеркнул Скачко.

Как бы кто ни относился к Владимиру Зеленскому, но он пришел к власти демократическим путем, и сместить его можно только так, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.