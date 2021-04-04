Россия сама довела себя до состояния, когда победить этот «грантоедский соросовский режим» можно только физическим воздействием или дипломатической и экономической блокадой, категоричен эксперт.
«Если мы хотим вернуть Украину, нужно вести кропотливую системную войну за умы украинцев. А для этого нужно создавать целую сеть воздействия. Это то, чем озаботились американцы, и куда они, по словам Виктории Нуланд, вложили 5 млрд долларов. Майдан сначала произошел в душе молодого поколения, а уже потом спровоцировал то, что произошло в феврале 2014 года. Это мое глубокое убеждение», — подчеркнул Скачко.
Как бы кто ни относился к Владимиру Зеленскому, но он пришел к власти демократическим путем, и сместить его можно только так, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.