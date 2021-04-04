Политические ток-шоу на федеральных каналах - это в разной степени удачная игровая попытка опровергнуть ложь и донести правду или хотя бы заменить ее своей ложью. Об этом рассказал российско-украинский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: Россия должна сделать с Украиной то, что с ней сделал Запад © РИА Новости, Нина Зотина Михаил Погребинский высказывал мнение, будто бы граждане Украины считают слишком антиукраинским тот нарратив, который высказывается на российских ток-шоу, но в целом согласны с оценкой происходящего в стране.

Однако, отметил эксперт, название «шоу» говорит само за себя, поскольку это игровая подача информации в виде соревнования или псевдосоревнования, брейншторма или лживого мозгового штурма.

«Тем не менее, это воздействует, потому что это облегченная форма. Это не поиск истины, но блуждание над истиной. Это робкие попытки разбудить её и сделать достоянием гласности. Не более того. Но это лучше, чем ничего», — указал Скачко.

Он добавил, что необходимо как можно чаще говорить правду о том, что Украина вымирает, лишается собственного суверенитета под крики о суверенитете, и эта правда должна подкрепляться примерами из реальной жизни (низкими зарплатами, повышенными тарифами, количеством смертей от коронавируса, разницей в уровне жизни власть предержащих и остального народа).

Полный текст интервью можно прочитать здесь.