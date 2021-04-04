Агитация и пропаганда нужна для создания ориентированных на себя элит. И именно в этом состоит принципиальная разница воздействия на Украину между Россией и Западом. Об этом рассказал российско-украинский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

«Купили. Но нашлись силы, которые перекупили их. А потом их же сместили демократическим путем и избрали ту шушеру, которая правит сегодня. Можно говорить все что угодно на Зеленского. Но он, извините меня, победил демократически», — уверен Скачко.

Россия сейчас должна повторить то, что повторил коллективный Запад, то есть завоевать симпатии украинцев, среди них распространить пророссийскую (которая на самом деле является проукраинской) позицию, воспитать политические элиты и попытаться каким-то способом привести эти элиты к власти, чтобы элиты служили Украине и российско-украинским отношениям по зову сердца, а не за зарплату, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.