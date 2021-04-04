Американцы купили себе народ, и народ избрал и легитимизовал нужных им политиков, зато Россия изначально при помощи газа, нефти, кредитов, выгодных торговых сделок пыталась купить элиту, высокомерно надеясь на то, что элита приведет к ней весь народ, подчеркнул эксперт.
«Купили. Но нашлись силы, которые перекупили их. А потом их же сместили демократическим путем и избрали ту шушеру, которая правит сегодня. Можно говорить все что угодно на Зеленского. Но он, извините меня, победил демократически», — уверен Скачко.
Россия сейчас должна повторить то, что повторил коллективный Запад, то есть завоевать симпатии украинцев, среди них распространить пророссийскую (которая на самом деле является проукраинской) позицию, воспитать политические элиты и попытаться каким-то способом привести эти элиты к власти, чтобы элиты служили Украине и российско-украинским отношениям по зову сердца, а не за зарплату, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.