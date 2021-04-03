Данилов отметил, что восточные области Украины — это украинская земля, и украинские власти самостоятельно разберутся, что им на ней делать.
«И когда они суют нос и постоянно говорят… Господин [министр иностранных дел России Сергей] Лавров что-то там начинает говорить об Украине. Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория — занимайтесь», — сказал Данилов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался Совету Европы на проблему нарушения прав русскоязычного населения в восточных регионах Украины. Он напомнил, что с осени 2020 года на Украине начался процесс «выдавливания языков нацменьшинств», и Россия этим обеспокоена.