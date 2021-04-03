Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело о госизмене в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом 3 апреля в своем Telegram-канале сообщил нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко

«Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований», — написал Гончаренко.

Он также приложил фотографию письма с подписью первого замгенпрокурора Романа Говды.

Атака Зеленского на Медведчука: политик готов продолжать борьбу и бежать не собирается © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену», — пишет Гончаренко.

В феврале СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц. В список попали глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака. Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля. Тогда также была запрещена деятельность так называемых «телеканалов Медведчука»: «112 Украина», NewsOne и ZIK.