После заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) на Украине отстранили от должностей 17 руководителей региональных таможен. Полный список имен таможенников 3 апреля приводит издание «Страна»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против десяти «королей» контрабанды. Также в санкционный список попали 68 компаний, связанных с этими людьми.

По словам Зеленского, деятельность этих людей — это ничто иное, как «экономический терроризм», а убытки от контрабанды составляют более 300 миллиардов гривен.

Позже глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин подписал приказ о начале дисциплинарного производства и отстранении от исполнения обязанностей 17 руководителей таможен.

Так, дисциплинарные производства были возбуждены в отношении:

1. Цабака Владимира Игоревича, первого заместителя начальника Галицкой таможни;

2. Скоромного Ярослава Игоревича, заместителя начальника Галицкой таможни Гостаможслужбы;

3. Мусиенко Алексея Игоревича, заместителя начальника Днепровской таможни;

4. Товта Михаила Иосифовича, начальника Закарпатской таможни Гостаможслужбы;

5. Катамадзе Ираклия Григорьевича, заместителя начальника — начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы;

6. Пудрика Дениса Валерьевича, заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы;

7. Мациборы Юрия Игоревича, заместителя начальника Подольской таможни Гостаможслужбы;

8. Мищенко Юрия Анатольевича, заместителя начальника Слобожанской таможни Гостаможслужбы.

9. Танцерова Андрея Александровича, заместителя начальника Слобожанской таможни Гостаможслужбы;

10. Терещука Юрия Викторовича, заместителя начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы;

11. Кулинского Александра Сергеевича, начальника таможенного поста "Кельменцы" Буковинской таможни Гостаможслужбы;

12. Богуша Юлия Юльевича, начальника таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;

13. Ференца Тараса Михайловича. начальника таможенного поста "Солотвино" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;

14. Богачека Олега Евгеньевича, начальника таможенного поста "Лужанка" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;

15. Марковича Ярослава Васильевича, начальника таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;

16. Блюду Василия Васильевича, начальника таможенного поста "Малый Березный" Закарпатской таможни Гостаможслужбы;

17. Оникийчука Александра Владимировича, начальника таможенного поста "Устилуг" Волынской таможни Гостаможслужбы.

Все они были отстранены от исполнения обязанностей.