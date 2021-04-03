В Мариуполе противники вакцинации выкрали дозы препарата, которыми должны были привить людей старше 80 лет, из Центра первичной медико-санитарной помощи №2. Об этом на днях сообщило местное издание «0629»

Сообщается, что один из преступников притворился, что ему плохо, и пока он отвлекал врачей, его подельники украли вакцину и попытались скрыться.

«В прививочном кабинете находилась медсестра. В этот момент в кабинет зашли двое мужчин, которые сообщили, что их товарищу плохо в коридоре и ему срочно нужна медицинская помощь. Наша медсестра вышла в коридор и стала звать других медиков», — рассказывает директор ЦПМСП №2 Евгений Матвеев.

Позже мужчина сказал, что ему стало легче, поднялся и направился к выходу.

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Подозреваемые были задержаны спустя 20 минут, они пытались скрыться на автомобиле.

По их словам, они похитили вакцину, чтобы ее уничтожить. Один из задержанных признался, что состоит в группе «антипрививочников» и уверен, что вакцинация проводится с целью «уничтожения пожилого населения Мариуполя».

Полицейские также рассматривают другой мотив преступления — похищение вакцины с целью ее продажи.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 185 УК Украины («кража с проникновением, совершенная по предварительному сговору группой лиц»).