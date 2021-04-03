Сообщается, что один из преступников притворился, что ему плохо, и пока он отвлекал врачей, его подельники украли вакцину и попытались скрыться.
«В прививочном кабинете находилась медсестра. В этот момент в кабинет зашли двое мужчин, которые сообщили, что их товарищу плохо в коридоре и ему срочно нужна медицинская помощь. Наша медсестра вышла в коридор и стала звать других медиков», — рассказывает директор ЦПМСП №2 Евгений Матвеев.
Позже мужчина сказал, что ему стало легче, поднялся и направился к выходу.
Вернувшись в кабинет, медсестра обнаружила пропажу препаратов и тут же рассказала об этом главной медсестре и главврачу, а также позвонила в полицию.
Подозреваемые были задержаны спустя 20 минут, они пытались скрыться на автомобиле.
По их словам, они похитили вакцину, чтобы ее уничтожить. Один из задержанных признался, что состоит в группе «антипрививочников» и уверен, что вакцинация проводится с целью «уничтожения пожилого населения Мариуполя».
Полицейские также рассматривают другой мотив преступления — похищение вакцины с целью ее продажи.
По факту произошедшего открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 185 УК Украины («кража с проникновением, совершенная по предварительному сговору группой лиц»).