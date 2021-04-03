«Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание — рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения», — сказал Данилов.
На заседании СНБО, которое состоялось 2 апреля, кроме прочего обсуждался вопрос неудовлетворительного хода вакцинации украинцев от коронавируса. Было принято решение посвятить вопросам в сфере здравоохранения отдельное заседание СНБО.
Ранее правительство Украины получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.