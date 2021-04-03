Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения уже в ближайшее время. Об этом 2 апреля в эфире телеканала «Украина» рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

«Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание — рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения», — сказал Данилов.

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Ранее правительство Украины получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX.