«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — написала Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против десяти «королей» контрабанды. Также в санкционный список попали 68 компаний, связанных с этими людьми. Кроме того, под санкции попали 11 российских компаний и организаций, в том числе Россотрудничества.