Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинские санкции в отношении Россотрудничества, заявила, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в Facebook 2 апреля

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — написала Захарова.