Президент США Джо Байден напомнил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об угрозе, которая исходит от олигархов. Об этом украинский президент рассказал в видеообращении, которое записал 2 апреля по результатам заседания СНБО и телефонного разговора с Байденом

«Вспомнив события 6 января во США, президент Байден отметил, как важно США и Украине сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угроза ему составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов. Было отмечено и поддержано воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины — братья по оружию», — сказал Зеленский.