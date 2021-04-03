Глава Россотрудничества Евгений Примаков отреагировал на введенные СНБО Украины санкции в отношении организации. Его слова 2 апреля приводит агентство РИА Новости

По словам Примакова, Россотрудничество пока не получало никаких уведомлений от Украины о введенных санкциях.

«Сейчас мы больше озабочены безопасностью нашей сотрудницы, которая находится там», — отметил он.

Женщина занимает должность исполняющей обязанности руководителя представительства, у нее есть дипломатический статус и формально она является сотрудником посольства.

СНБО ввел санкции против Россотрудничества © Public domain

«Все это начало происходить, когда на площадке Россотрудничества в Киеве читали стихи Тараса Шевченко, а теперь украинцы делают все возможное, чтобы запретить читать стихи Шевченко. Это невероятно горько, обидно и при этом жутко смешно», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против десяти «королей» контрабанды. Также в санкционный список попали 68 компаний, связанных с этими людьми. Кроме того, под санкции попали 11 российских компаний и организаций.