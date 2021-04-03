Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении 10 российский компаний и Россотрудничества. Об этом 2 апреля сообщило издание «Украинская правда»

Эту информацию подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.

СНБО ввел санкции против десяти «королей» контрабанды © president.gov.ua Владимир Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против десяти «королей» контрабанды. Также в санкционный список попали 68 компаний, связанных с этими людьми.

Так, власти заблокировали счета и имущество Вадима Альперина, Александра Чудакова, Виктора Шермана, Александра Кравченко, Владимира Дидуха, Ивана Бокало, Валерия Пересоляка, Юрия Кушнира, Ореста Фирманюка и Александра Ереминчука.

По словам Зеленского, деятельность этих людей — это ничто иное, как «экономический терроризм», а убытки от контрабанды составляют более 300 миллиардов гривен.