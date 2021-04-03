«Сегодня впервые в истории Украины внедрены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-10 украинской контрабанды», — сказал Зеленский.
Он также добавил, что десятки сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы были отстранены от работы. Также готовятся законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.
Президент уточнил, что причиной такого решения стали убытки, которые бюджету наносит неэффективная работа таможни.
«По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов — вследствие неэффективной работы таможни», — сказал Зеленский.
Президент пообещал, что Украина продолжит активно бороться с контрабандой, поскольку это «экономический терроризм», а также отметил, что в будущем подобные санкции будут применены к остальным контрабандистам.