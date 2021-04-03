Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти «королей» контрабанды. Об этом 2 апреля в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский

«Сегодня впервые в истории Украины внедрены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-10 украинской контрабанды», — сказал Зеленский.

Министерство контрабандных дел Украины. Что и как вывозят за границу дипломаты © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Президент уточнил, что причиной такого решения стали убытки, которые бюджету наносит неэффективная работа таможни.

«По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов — вследствие неэффективной работы таможни», — сказал Зеленский.

Президент пообещал, что Украина продолжит активно бороться с контрабандой, поскольку это «экономический терроризм», а также отметил, что в будущем подобные санкции будут применены к остальным контрабандистам.