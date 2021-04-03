Алексей Мухин: Украинские пропагандисты действуют грубо и неумело
Алексей Мухин: Украинские пропагандисты действуют грубо и неумело
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам

Лучше всего за тот или иной субъект экономики или политики говорят его дела, и результативность действий России и будет лучшей формой привлекательности, уверен эксперт.

«Если Крым территория России, то на Донбассе инструментарий России ограничен. Он должен быть настолько гуманитарным, чтобы никто не подкопался», — уточнил Мухин.

Политолог добавил, что на попытки пропаганды украинской стороны необходимо давать такую контрпропаганду, чтобы она соответствовала действительности и разбивала в пух и прах попытки манипулировать фактами и искажать их.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 