Судя по тому, что Киев пытается ограничить русский язык и искоренить русские школы, Россия эффективно формирует информационное пространство в русскоязычном сегменте Украины. Об этом рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Мухин: Украинские пропагандисты действуют грубо и неумело © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поэтому, считает эксперт, вряд ли России следует как-то целенаправленно отвечать на пропаганду со стороны украинских властей.

«То, что вы описали, это попытка Украины исправить ситуацию, которая для них является катастрофической. Здесь важно не пережать, потому что пропаганда достаточно тонкий инструмент воздействия на аудиторию. Если им пользоваться грубо и неумело, то она обращается против вас самих», — пояснил Мухин.

Политолог добавил, что украинская сторона в этом отношении действует грубо и неумело, и предстоит еще юридически оценить действия Украины по разным запретам, которые не понравятся их западным партнерам.

Полностью интервью можно прочитать здесь.