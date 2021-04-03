Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
Поэтому, считает эксперт, вряд ли России следует как-то целенаправленно отвечать на пропаганду со стороны украинских властей.
«То, что вы описали, это попытка Украины исправить ситуацию, которая для них является катастрофической. Здесь важно не пережать, потому что пропаганда достаточно тонкий инструмент воздействия на аудиторию. Если им пользоваться грубо и неумело, то она обращается против вас самих», — пояснил Мухин.
Политолог добавил, что украинская сторона в этом отношении действует грубо и неумело, и предстоит еще юридически оценить действия Украины по разным запретам, которые не понравятся их западным партнерам.
Полностью интервью можно прочитать здесь.