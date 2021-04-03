Не существует никакого сценария завершения конфликта в Донбассе, пока сама Украина настроена против этого. На данный момент она не готова его ни обсуждать, ни предпринимать какие-либо действия, направленные на мир, сказал эксперт.
«Украине выгодно сохранение конфликта, поскольку иначе она не сможет находиться в своей позиции жертвы и призывать к цивилизационному сообществу для того, чтобы ей оказали политическую, военную да и вообще любую помощь», — полагает эксперт.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.