Самым хорошим сценарием для граждан Донецкой и Луганской народных республик является вхождение их в состав РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов

Это очень длительный и тяжелый путь для республик, но он единственный реальный. Все остальные обсуждаемые сценарии могут быть только ситуативными решениями, но стратегический вариант тут один — движение в сторону России, сказал эксперт.

«Самый благоприятный сценарий для жителей ДНР и ЛНР — это, безусловно, вхождение народных республик в состав России», — рассказал Асафов.

Александр Казаков о том, нужен ли Донбасс России, и о скором наступлении ВСУ на ЛДНР © скриншот видео Украина.ру

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.