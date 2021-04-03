Это очень длительный и тяжелый путь для республик, но он единственный реальный. Все остальные обсуждаемые сценарии могут быть только ситуативными решениями, но стратегический вариант тут один — движение в сторону России, сказал эксперт.
«Самый благоприятный сценарий для жителей ДНР и ЛНР — это, безусловно, вхождение народных республик в состав России», — рассказал Асафов.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.