Украина снова провоцирует конфликт в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию и привлечь таким образом к себе внимание. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов

Украинская власть ощущает утрату поддержки со стороны Запада, с ней не хотят общаться в «нормандском формате». Это вынуждает Киев пускаться в авантюры для того, чтобы вернуть благосклонность своих хозяев, сказал эксперт.

«Они находятся в поиске повестки, чтобы вынести её на международный уровень, но, поверьте, такой повестки нет, поэтому, я считаю, что никакого наступления не будет, потому что оно сейчас невозможно», — сказал Асафов.

Марков рассказал о последствиях украинской агрессии в Донбассе © Украина.ру

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.