Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, какое место украинская тема занимала в переговорах президента России Владимира Путина с коллегами из Франции и Германии

Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского © AP, Charles Platiau

В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, в Сирии и других точках планеты.

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