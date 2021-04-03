«Я думаю, что одно из центральных. Насколько я могу судить из сообщений, там обсуждалось не так много тем — это тема Донбасса и тема распространения «Спутника V» в Евросоюзе. Конечно, тематика Украины остается важной, хотя от нее все уже очень сильно устали. И то, что не присутствовал президент Украины Владимир Зеленский в этой беседе, говорит о том, что участие Украины абсолютно ни на что не влияет, с одной стороны, а с другой стороны, очевидно, что ее влияние всегда сказывается негативно на процессе мирного урегулирования войны на Донбассе», — сказал Безпалько.
В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, в Сирии и других точках планеты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.