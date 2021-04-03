«Северный поток-2» нервирует США сам по себе. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Асафов объяснил, каким образом США пользуются Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Он добавил, что вопрос благосостояния Украины никого особенно не беспокоит, вероятнее всего, даже украинские власти, «потому как их интересы уже давно находятся в другой плоскости».

«Для них Украина лишь временная кормовая база, а их будущее где-то в "цивилизованном мире", в который они намерены интегрироваться по одиночке», — добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.