«По мере приближения завершения его строительства американцы все явственнее понимают, что проигрывают борьбу за Европу как самый лакомый рынок углеводородов, и сами европейцы им в этой борьбе потакать не намерены. Они в доле. Тема Украины здесь, как для европейцев, так и для американцев, больше номинальная или символическая. Потеря 3-4 миллиардов долларов ежегодной прибыли за транзит Киева беспокоит сам Киев, а американцами и поляками лишь используется как повод для очередных претензий к России», — объяснил Мирошник.
Он добавил, что вопрос благосостояния Украины никого особенно не беспокоит, вероятнее всего, даже украинские власти, «потому как их интересы уже давно находятся в другой плоскости».
«Для них Украина лишь временная кормовая база, а их будущее где-то в "цивилизованном мире", в который они намерены интегрироваться по одиночке», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.