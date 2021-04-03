«Ни о каком своем непосредственном участии в конфликте они, конечно, не говорят, оставляя возможность украинским начальникам об этом лишь ярко фантазировать. Американцев вполне устраивает позиция наблюдения за процессом, когда кто-то ведёт кровопролитную войну за их американские интересы», — объяснил Мирошник.
В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, Ливии, Сирии и других точках планеты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.