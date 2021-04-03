США активно заявляют, что будут поставлять масло в необходимых объемах для разжигания огня войны в Донбассе и что готовы вести войну до последнего украинца. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Песков прокомментировал заявление Киева о военной поддержке США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, Ливии, Сирии и других точках планеты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.