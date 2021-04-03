Представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру рассказал, повлияют ли переговоры России, Франции и ФРГ на ситуацию в Донбассе

Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского © AP, Charles Platiau

В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, Сирии и других точках планеты.

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