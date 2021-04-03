«Этот прецедент вызвал невиданный переполох в Киеве. К ним вдруг пришло понимание, что Путин отжал у них "европейских стратегических партнеров", и так уж дальше надеяться на европейцев нет никакого смысла. Наблюдая истерику Киева, активизировались и американцы. Тут же последовал звонок американского министра обороны своему украинскому подшефному со словами утешения, надежды и заверениями, что США "своих не бросают". В любом случае, эти переговоры — это сильный удар, который если не разрушил, то дал трещину в иллюзии, что весь цивилизованный Запад поддерживает и будет стоять горой за нынешний киевский режим», — сказал Мирошник.
В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, Сирии и других точках планеты.
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