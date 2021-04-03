«Европейцам важно урегулирование этого конфликта любым способом. Они уже откровенно от него устали. И когда на повестке возникает всеобщее ожидание нового витка эскалации, то отмахнуться от неё не получается. На самом деле у трёх лидеров много общего в отношении к внутриукраинскому конфликту. Как минимум он им всем невыгоден. И они вполне могут сформировать некую единую позицию хотя бы по каким-то отдельным вопросам, связанным с урегулированием конфликта», — сказал Мирошник.
По его словам, в этом им ни США, ни подконтрольные им представители не нужны.
«А кто такой сегодня Зеленский? Он и есть сегодня выразитель интересов США, и у этого тандема совершенно иные, совсем не миротворческие устремления. Им урегулирование конфликта совершенно не нужно», — объяснил он.
В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, Сирии и других точках планеты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.