Представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько сейчас тема Донбасса важна для европейцев

Мирного решения конфликта в Донбассе не будет — Мирошник © AP, Evgeniy Maloletka

По его словам, в этом им ни США, ни подконтрольные им представители не нужны.

«А кто такой сегодня Зеленский? Он и есть сегодня выразитель интересов США, и у этого тандема совершенно иные, совсем не миротворческие устремления. Им урегулирование конфликта совершенно не нужно», — объяснил он.

В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, Сирии и других точках планеты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.