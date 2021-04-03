«Объективно тема конфликта в Донбассе была второй обсуждаемой лидерами трёх стран темой после вопроса о ситуации с коронавирусом и объединении усилий в борьбе с пандемией, в том числе с использованием прекрасно показавшей себя российской вакцины», — сказал Мирошник.
Он напомнил, что и во Франции, и в Германии ежедневно заболевают десятки тысяч людей и объективно для них это проблема на сегодня самая больная.
«А Донбасс — это огонь войны, который может разгореться возле границ их государств, но он пока за их границами», — объяснил он.
В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, Сирии и других точках планеты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.