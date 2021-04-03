Представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру рассказал, какое место в переговорах российского лидера Владимира Путина с Францией и Германией занимала тема Донбасса

Мирного решения конфликта в Донбассе не будет — Мирошник © AP, Evgeniy Maloletka

Он напомнил, что и во Франции, и в Германии ежедневно заболевают десятки тысяч людей и объективно для них это проблема на сегодня самая больная.

«А Донбасс — это огонь войны, который может разгореться возле границ их государств, но он пока за их границами», — объяснил он.

В начале недели в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, в Ливии, Сирии и других точках планеты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.