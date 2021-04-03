Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру назвал нападение на российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси парадоксом

«Просто очередное шоу»: Сихарулидзе прокомментировал ситуацию с Познером в Грузии © Facebook, Archil Sikharulidze Владимир Познер является гражданином России, Америки и Франции. Кроме этого Познера называют агентом ЦРУ в России и антироссийским персонажем… И это смешно и указывает на то, что люди просто взяли какие-то цитаты из его высказываний за все 50 лет его работы, приплюсовали, что хотели, и решили, что пора этого человека линчевать. Не потому, что они на самом деле думают о нем. Владимир Познер — это фигура, которая стоит выше всех этих людей на международной арене, выше всех грузинских политических деятелей, вместе взятых. И люди, которые занимаются глобальной политикой, это знают. Так что, опять же, это, к сожалению, очень и очень плохой метод развития страны, потому что если один раз выпустить джинна из бутылки — эту ксенофобию, русофобию, — то потом вернуть его обратно будет уже очень тяжело», — сказал политолог.

Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения: 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Он остановился в отеле Vinotel Boutique Hotel. Однако вечером 31 марта возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.

По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии». Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам. Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы. После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских, переехав в отель Rooms. Протестующие переместились туда же и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали: «Вон из Грузии!»

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.