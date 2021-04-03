«Вот самое смешное, что эти люди считают, что Европа их за это похлопает по спинке и поаплодирует. А на самом деле, когда грузинская элита в 2024 году должна подать заявку на членство в Европейском союзе, люди там очень адекватно посмотрят на это и подумают только об одном: что народ, который не может контролировать свои эмоции, вряд ли сможет стать частью ЕС», — сказал политолог.
По его словам, нападавшие на Познера не осознают, что такими шагами они отдаляют Грузию от Евросоюза.
«Не говоря о том, что в рамках нашей концепции примирения — а именно так называется наша концепция — с абхазами и осетинами никто не захочет решать вопросы с людьми, которые забрасывают других яйцами и угрожают им смертью», — добавил Сихарулидзе.
Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения: 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Он остановился в отеле Vinotel Boutique Hotel. Однако вечером 31 марта возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии.
Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.
По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии».
Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам.
Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы. После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских, переехав в отель Rooms.
Протестующие переместились туда же и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали: «Вон из Грузии!»
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.