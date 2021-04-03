Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру рассказал, как на инциденты вроде акций против российского телеведущего Владимира Позднера в Грузии смотрят на Западе

«Просто очередное шоу»: Сихарулидзе прокомментировал ситуацию с Познером в Грузии © Facebook, Archil Sikharulidze

По его словам, нападавшие на Познера не осознают, что такими шагами они отдаляют Грузию от Евросоюза.

«Не говоря о том, что в рамках нашей концепции примирения — а именно так называется наша концепция — с абхазами и осетинами никто не захочет решать вопросы с людьми, которые забрасывают других яйцами и угрожают им смертью», — добавил Сихарулидзе.

Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения: 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Он остановился в отеле Vinotel Boutique Hotel. Однако вечером 31 марта возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии.

Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.

По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии».

Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам.

Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы. После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских, переехав в отель Rooms.

Протестующие переместились туда же и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали: «Вон из Грузии!»

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.