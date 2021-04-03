Мракобесие в виде акций против российского телеведущего Владимира Познера в Грузии является проявлением примитивного патриотизма, который связан с серьезными социальными проблемами в стране. Об этом собщил грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Грузия обвинила Саакашвили в протестах против Познера © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что люди уже несколько месяцев находятся в режиме строгих запретов и по сути комендантского часа.

«Так что все это вместе взятое очень многих людей озлобило, а забросать человека яйцами, назвать его рабом, оскорбить — это самое простое, что может сделать человек, когда он эмоционально нестабилен. Самое прискорбное — это то, что среди грузинской политической элиты и интеллигенции есть люди, которые используют это в своих политических целях», — добавил Сихарулидзе.

По его словам, все это указывает на то, что в Грузии есть моменты, с которыми нужно бороться.

«Это, в частности, проявление молодежного радикализма с экстремистскими элементами. Похоже, что некоторые берут пример с Украины, где недавно был скандал, когда на человека вылили мусорное ведро, и вот они называют это нормальным», — объяснил политолог.

Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения: 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Он остановился в отеле Vinotel Boutique Hotel. Однако вечером 31 марта возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.

По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии». Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам. Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы. После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских, переехав в отель Rooms. Протестующие переместились туда же и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали: «Вон из Грузии!»

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.