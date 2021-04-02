Социальная деградация является главным фактором раскола в Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социолог Евгений Копатько

Многие люди перестали верить в счастливое будущее своего государства, так как основные украинские лозунги сейчас направлены либо на агрессию в адрес России, либо на пустые обещания, одним из которых является уже семилетнее — «закончить войну в Донбассе».

«Аргумент, который говорит о расколе в обществе, — социальная деградация. То есть в принципе общество не строится на позитиве. Есть идея, которая объединяет людей («мы строим светлое будущее», допустим), этого нет в стране», — сказал эксперт.

Главному национальному достоянию Украины грозит деградация © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.