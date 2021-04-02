Даже если ЛДНР вернутся в состав Украины, граждане Донбасса больше не допустят украинизации и ущемления их прав, поэтому страна уже никогда не станет прежней. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий писатель Владлен Татарский

Через время поднимутся новые восстания, потому что слишком многие погибли за справедливую идею. Никто не просил ничего сверхъестественного, просто люди были не согласны с навязываемой им украинской политикой, сказал писатель.

«Если даже представить самый худший вариант, что Украина с помощью НАТО зачистит Донбасс, то все равно она уже никогда не будет существовать так, как она хотела бы или существовала до 2014 года», — полагает Татарский.

Копатько рассказал о вероятности возвращения ЛДНР на Украину © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.