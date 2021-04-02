Зеленский несколько месяцев не мог добиться разговора с американским президентом, при этом с главой российского государства Владимиром Путиным Байден провел беседу еще в январе.
«Рад поговорить с президентом США. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий», — написал Зеленский.
Он также заявил, что «серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира».
Зеленский подчеркнул, что американское партнерство имеет решающее значение для киевского режима.
Ранее информация о переговорах Зеленского и Байдена появилась в американском издании Politico.