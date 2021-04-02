Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом

Зеленский несколько месяцев не мог добиться разговора с американским президентом, при этом с главой российского государства Владимиром Путиным Байден провел беседу еще в январе.

«Рад поговорить с президентом США. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий», — написал Зеленский.

Байден хочет вмешаться в войну в Донбассе. Зеленский не против © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Зеленский подчеркнул, что американское партнерство имеет решающее значение для киевского режима.

Ранее информация о переговорах Зеленского и Байдена появилась в американском издании Politico.