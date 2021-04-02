У ВСУ (Вооруженные силы Украины) в арсенале много средств, которые быстро могут вычислять батареи ополчения и наносить по ним удар. Тут даже не стоит сравнивать, насколько они превосходят ополченцев, сказал писатель.
«От индивидуальной выучки бойцов многое зависит, но сейчас идет война нового типа — там большую роль играет не то, сколько у тебя пушек и как быстро заряжают эти пушки солдаты, а наличие у тебя звуковой разведки, или радара, который засекает артиллерию и дает точные координаты», — полагает Татарский.
25 ноября стало известно, что Украина не прочь реализовать «нагорно-карабахский сценарий» против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Сообщалось, что на линию соприкосновения в Донбассе уже перебросили турецкие ударные беспилотники в количестве шести штук.