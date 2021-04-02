Сейчас идет война нового типа, на которой основная роль отводится техническому оснащению армии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий писатель, экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский

У ВСУ (Вооруженные силы Украины) в арсенале много средств, которые быстро могут вычислять батареи ополчения и наносить по ним удар. Тут даже не стоит сравнивать, насколько они превосходят ополченцев, сказал писатель.

«От индивидуальной выучки бойцов многое зависит, но сейчас идет война нового типа — там большую роль играет не то, сколько у тебя пушек и как быстро заряжают эти пушки солдаты, а наличие у тебя звуковой разведки, или радара, который засекает артиллерию и дает точные координаты», — полагает Татарский.

Война до последнего украинца. Зачем Украина на самом деле нужна Западу © AP, Evgeniy Maloletka

Сообщалось, что на линию соприкосновения в Донбассе уже перебросили турецкие ударные беспилотники в количестве шести штук.